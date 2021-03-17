В Кирове 18 марта ограничат движение по улицам Лесозаводской и Ключевой

Движение по улицам ограничат из-за проведения пожарно-тактических учений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вересниках 18 марта ограничат движение по двум городским улицам. Связано это с проведением пожарно-тактических учений. Информацию сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Период ограничения движения будет небольшим - с 12 до 14 часов. Для проведения учений займут улицы Лесозаводскую и Ключевую (от переулка Крайнего до Среднего). На участках, где введут ограничения, заранее установят временные дорожные знаки.

Кировских автомобилистов просят быть предельно внимательными во время движения либо заранее планировать альтернативный маршрут.