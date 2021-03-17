Жителям более 400 домов и квартир в Куменском района проведут газ

Жителям более 400 домов и квартир Кировской области проведут газ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области в 2021 году продолжается активная газификация. На строительство новых газопроводов из областного бюджета выделено 240,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

На данные средства запланировано строительство в Куменском районе четырех распределительных газопроводов общей протяженностью 30 км. Из них 9,02 км - в селе Верхобыстрица, 8,16 км - в деревне Большой Перелаз, 4,76 км - в селе Бельтюги и 8,95 км - в селе Березник. В результате жители более 400 домов и квартир смогут пользоваться природным газом. В текущем году также запланировано проектирование распределительных газопроводов в Белой Холунице, Городчиках, Поповке, Гостево, Летовцах и деревне Пантюхино, а также в Омутнинске.

Напомним, что правительство региона совместно с ПАО «Газпром» разработали программу газификации Кировской области на 2021-2025 годы. Подробнее здесь.