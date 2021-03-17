В поселке Восточный 18-летнего парня будут судить за убийство 62-летнего мужчины

В Омутнинском районе 18-летний парень зарезал пожилого мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в пгт. Восточный в ночь с 28 на 29 октября 2020 года 18-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал 62-летнего знакомого. Причиной стало то, что пожилой мужчина регулярно покупал алкоголь для несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В ходе расследования выяснилось, чтово время выяснения отношений 18-летний мужчина ударил ладонью по лицу своего оппонента, после чего взял нож и нанес несколько колото-резанных ран. В результате чего тот скончался.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вместе с другим своим знакомым оттащили тело убитого в лес. Вернувшись домой, молодой человек постирал свою одежду, которая находилась на нем в момент совершения преступления.

Следователи Омутнинского межрайонного отдела СК собрали достаточно доказательств. Подозреваемый свою вину признал. Дело направлено в суд для вынесения окончательного приговора.