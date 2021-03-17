В Кировской области 110 млн рублей потратят на установку камер автоматической фото- и видеофиксации

На организацию безопасных дорог в 2021 году в Кировской области потратят свыше 690 млн рублей. Фото: kirovreg.ru.

В Кировской области в 2021 году продолжается активная реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо строительства и ремонта дорог, большое внимание уделят обеспечению безопасности дорожного движения. На эти цели из дорожного фонда выделят 697 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что из них 504,5 млн направлены на региональную сеть, а 82,7 млн на областной центр. Также 110 млн рублей потратят на установку камер автоматической фото- и видеофиксации. Еще 26,3 млн рублей заложено на проведение капиталоемких работ, из которых 15 млн рублей пойдут на проектирование и строительство трех пешеходных переходов в районах области. Так, новые пешеходные переходы будут построены в селах Спасское и Верхобыстрица на автомобильной дороге Плотники - Вожгалы - Богородское – Уни и в деревне Шердынята на автомобильной дороге Афанасьево – Глазов.

В Кирове планируют заменить около 10 тысяч дорожных знаков, модернизировать светофоры на 10 перекрестках, установить новые светофоры на улице Павла Корчагина, 215/1 и перекрестке Советской и Парковой в Нововятском районе. Кроме того, установят световые проекции на пешеходных переходах, обустроят шумовые полосы на пяти участках и установят дорожные ограждения. На выполнение работ с подрядчиками будут заключены контракты на принципах жизненного цикла. В связи с этим, подрядные организации обязуются выполнять не только гарантийные обязательства, но и обслуживать объекты в течение трех лет.