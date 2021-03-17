В поселке Костино на проезжей части сбили пешехода

В поселке Костино 21-летний водитель газели сбил пешехода. Фото: vk.com.

В Кирове в результате неудачного обгона автомобилем ГАЗ-172413 пострадал пешеход. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Во вторник, 16 марта, напротив дома №29 на улице Октябрьской в поселке Костино произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, 21-летний водитель ГАЗ-172413, совершая обгон, наехал на 51-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате происшествия пешеход получил травмы,- cообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.