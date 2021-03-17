Кировская прокуратура нашла 339 нарушений закона в работе ЖКХ и городских подрядчиков

Речь идет о плохой уборке кировских дорог и улиц от снега. Фото: Алексей ФОКИН

Областная прокуратура выявила более множество нарушений закона по содержанию дорог и улиц Кирова в зимний период. По сообщению пресс-службы ведомства, мониторинг за ситуацией ведется беспрерывно.

Проверки назначаются по обращениям кировчан в соцсетях и информации СМИ. В ходе рейдов оценивается деятельность управляющих компаний, ГИБДД и органов местного самоуправления. Так, по состоянию на 15 марта за зиму 2020-2021 прокуратура нашла 339 нарушений, причем 214 из них допустили органы местного самоуправления, а 116 - подрядчики. В результате ведомство внесло 215 представлений различным организациям. К административной ответственности привлекли 49 лиц.

На этом проверки прокуратуры не заканчиваются. Мониторинг содержания дорожно-уличной сети будет продолжаться.