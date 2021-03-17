В Котельниче 27-летняя женщина убила своего знакомого в бане

В Котельниче 27-летняя девушка убила своего знакомого в бане. Фото: sledcom.ru.

В Котельниче утром 26 июня 2020 года в бане одного из частных домов нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место незамедлительно выехали сотрудники следственного комитета. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

В ходе следственных мероприятий выяснились некоторые обстоятельства смерти 57-летнего мужчины и возможный подозреваемый. Им оказалась 27-летняя знакомая погибшего.

По версии следствия, накануне убийства в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошел конфликт. После чего подозреваемая уехала, но вскоре вернулась. На фоне вновь возникшей ссоры она нанесла несколько ножевых ударов своему знакомому. От полученных травм тот скончался на месте. После случившегося женщина скрылась с места преступления, по пути выкинув перчатки со следами крови. Чтобы окончательно скрыть все улики она постирала одежду, в которой находилась в момент убийства.

На первом допросе подозреваемая отрицала свою причастность к совершению преступления. Однако следователи СК смогли собрать достаточное количество доказательств. В результате девушка свою вину признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения и вынесения окончательного приговора.