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Происшествия17 марта 2021 10:59

Житель Советского района сел на девять лет за избиение кочергой

Травмы, которые он нанес своему знакомому, оказались смертельными
Маргарита Акагиева
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Приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, стал соответствующим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе осудили 35-летнего местного жителя, насмерть забившего кочергой своего знакомого. По сообщению областного Следкома, ему вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Трагедия произошла 17 июня 2020 года в деревне Челка. В тот день в одном из домов за одним столом собралась компания мужчин. С пьяных глаз между двумя присутствовавшими разгорелась ссора, перешедшая в драку. Обвиняемый сначала избил оппонента, затем схватил кочергу и нанес ею еще несколько ударов несчастному, а потом добавил еще и ножевое ранение в плечо. 37-летний мужчина скончался от полученных травм.

Свою вину в произошедшем нападавший полностью признал, но это не спасло его от наказания. Суд вынес приговор: девять лет и пять месяцев колонии строгого режима.

Криминал