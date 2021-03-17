В Кирове на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за незаконную вырубку леса на «Тропе здоровья»

В Кирове незаконно вырубили лес в черте «Тропы здоровья» Фото: Людмила Баркова.

В Кирове вблизи поселка Порошино на территории «Тропы здоровья» индивидуальный предприниматель провел незаконную вырубку леса. Благодаря мониторингу публикаций средств массовой информации и сообщениям местных жителей этим заинтересовалось надзорное ведомство. Об этом рассказали в Кировской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что предприниматель заключил контракт с КОГСАУ «Лесоохрана» на вырубку 277 куб. метров древесины. Однако фактический объем вырубленных деревьев на 60 куб превысил разрешенный. Материальный ущерб причиненный лесному фонду оценили в более чем 4,8 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Также межрайонный природоохранный прокурор внес руководителю КОГСАУ «Лесоохрана» представление об устранении выявленных нарушений закона.

На настоящий момент, дело находится на контроле Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры.