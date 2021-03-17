Статистика по COVID-19 в Кировской области: Минздрав сообщил о 100 новых случаях заражения

В реанимации находятся 111 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный Минздрав обновил данные по COVID-19 на среду, 17 марта. В регионе выявили еще 100 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 1847 пациентов. Из них у 1438 жителей - пневмонии, у 304 - «диагностические пневмонии».

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 111 пациентам. Из них к ИВЛ подключены 14 человек.

На дому лечатся 2729 жителей. С выздоровлением от коронавируса выписаны еще 343 человека. За сутки лаборатории региона выполнили 2980 исследований на COVID-19.

Кроме того, по данным сайта стопкоронавирус.рф, количество жертв новой болезни увеличилось до 312 (+1).