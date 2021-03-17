В Санкт-Петербурге в честь кировчан, погибших при освобождении города, установили памятную плиту

В Санкт-Петербурге в дань памяти погибшим во время освобождения и обороны города кировчан, установили памятную плиту. Фото: kirovreg.ru.

В Санкт-Петербурге 16 марта на Пискаревском кладбище установили памятную плиту кировчанам, которые героически погибли при обороне и освобождении города во время Великой Отечественной войны. В памятном мероприятии приняли участие губернаторы Санкт-Петербурга и Кировской области. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что в годы войны тысячи солдат из Кирова участвовали в защите Ленинграда. Большой вклад в освобождение северной столицы внесли три стрелковые дивизии:125-я, 131-я и 311-я. Наши земляки не жалея собственной жизни героически сражались как на суше, так и в составе флота.

Напомним, что в годы войны именно в Кировскую область эвакуировали десятки тысяч людей и крупные предприятия. Многие из них до сих пор продолжают свою работу и историю.

После минуты молчания в Аллее памяти, Игорю Васильеву предоставили право снять покрывало с памятной плиты.

- Мы гордимся их подвигом, всегда будем помнить его и чтить, передавая светлую память о них подрастающему поколению,- отметил Игорь Васильев, в торжественной речи.