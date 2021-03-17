Более 47 тысяч кировчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчан продолжают массово прививать от коронавируса. На данный момент почти все 48217 доз, поставленные в нашу область за весь период, израсходованы. Такую информацию приводит пресс-служба регионального правительства.

По состоянию на 16 марта первым компонентом препарата от коронавируса привились 47302 жителя нашего региона, из них 28275 человек возрастом старше 60 лет. Полный цикл вакцинации прошли уже 29938 кировчан.

Напомним, в нашем регионе открыты 111 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Вакцинироваться от COVID-19 можно в любом районе области. Запись на прививку от коронавируса станет доступна, как только региону выделят очередную партию препарата, о чем должен уведомить региональный Минздрав. Напомним, записаться можно через порталы Госуслуг и «Электронная регистратура», а также по единому номеру 122.