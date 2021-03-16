Кировчан в конце недели ожидает очередное похолодание

Кировчанам предстоит еще померзнуть на текущей неделе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области ожидается очередное похолодание. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», все, что успеет растать за текущую рабочую неделю, в ее конце вновь замерзнет. 16-17 марта наш регион попадет под влияние гребня антициклона. В середине же недели область ожидает заток холодного воздуха, в связи с чем ожидается очередное похолодание.

Так, днем 16 марта температура воздуха достигнет +3 градусов в районах региона, в его центре - до +2 градусов. Возможен мокрый снег и дождь, а на дорогах гололедица.

Ночью с 16 на 17 марта возможно похолодание - от -2 до -7 градусов местами по региону. Днем ситуация будет аналогична предыдущему дню - до +3 градусов тепла в области и до +2 - в Кирове.

С 17 на 18 марта обещается похолодание. Температура воздуха вновь опустится максимум до -7 градусов, однако при прояснениях возможны и все -12 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный снег. Днем четверга вновь станет теплее, причем в районах термометры могут показать от -2 до +3 градусов, в Кирове - от -2 до 0.

Вечером в область начнет поступать холодный воздух, и ночь на пятницу станет почти морозной. Местами по региону ожидается температура до -15 градусов, в его центре - до -9. Днем 19 марта районы ждет похолодание от -3 до -7 градусов. В Кирове ожидается от -2 до -4 градусов.

По сообщению паблика, в выходные дни тоже не придется ждать хорошей погоды: она грозит стать снежной и ветреной. Впрочем, унывать тоже не приходится. Метеорологи-любители уверяют: скоро в Кировскую область придет самая настоящая весна.