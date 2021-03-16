В Кирове бывшего руководителя офиса энергоснабжающей компании осудили за коммерческий подкуп

Бывшего сотрудника компании поймали с поличным в мае 2020 года. Фото: УФСБ России по Кировской области

Бывшему руководителю одного из офисов энергоснабжающей компании вынесли приговор. По сообщению Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, 46-летнего кировчанина обвинили в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями.

Так, в 2019 и 2020 годах бывший руководитель Подосиновского офиса получил от местного бизнесмена 310 тысяч рублей. За это он должен был составить и принять документы на расторжение и заключение договоров, а также претензий в органы госвласти. Кроме того, бывший директор обязался закрыть глаза на некие нарушения, в частности, не отключал объект предпринимателя от электричества за долги. Компания в итоге понесла огромный ущерб - два с половиной миллиона рублей.

В мае 2020 года сотрудники ФСБ задержали мужчину с поличным на станции Киров-Котласский. На него завели уголовное дело сразу по двум статьям, которое закончили расследовать в феврале 2021 года. Суд вынес приговор: пять с половиной лет лишения свободы. Помимо этого, бывший руководитель офиса должен заплатить штраф - полтора миллиона рублей.