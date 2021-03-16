На строительство и ремонт дорог в Кировской области потратят почти 8 млрд рублей

В 2021 году завершится строительство участка Опарино - Альмеж общей протяженностью 26,6 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущий дорожный сезон на ремонт и строительство дорог в Кировской области планируют потратить 7,9 млрд рублей, сообщил региональный замминистра транспорта Юрий Шевелев.

К концу дорожного сезона областные власти планируют отремонтировать 290 км дорог, а также построить 26,6 км. По словам Юрия Шевелева, работы, по которым уже заключены контракты, ведутся согласно установленным срокам.

- На сегодняшний день мы не видим рисков по реализации всех дорожных работ, - отметил замминистра транспорта.

Среди основных объектов, запланированных на 2021 год, то можно выделить ремонт четырех мостов: через реки Туречку и Кизерку в Уржумском районе, через реку Березовку в Советском районе и через реку Черная Лобань в Богородском районе. Кроме того, завершится строительство участка Опарино - Альмеж общей протяженностью 26,6 км.