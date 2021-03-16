В Кирове к 2024 году появится новый детский сад на 150 мест

В Кирове для жителей микрорайона «ДСК» к 2024 году построят детский сад на 150 мест. Фото: admkirov.ru.

В микрорайоне «ДСК» запланировано строительство новых жилых домов и детского сада на 150 мест. Подрядчиком выбрана строительная компания «Кировспецмонтаж». Она проведет работы по комплексной застройке. Между ней и администрацией города уже заключено соответствующее соглашение. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что реализацию данного проекта планируют закончить в 2024 году. Построенный детский сад передадут в муниципальную собственность на безвозмездной основе.