В Даровском районе осудили двух мужчин за убийство, разбой и поджог

За разбой, убийство и поджог мужчин осудили на 14 и 18 лет колоний особого и строгого режимов. Фото: kirov.sledcom.ru

В Даровском районе осудили двух сорокалетних мужчин за убийство особо жестоким способом и разбой. За содеянное в пьяном угаре им придется отсидеть более десяти лет - каждому.

По данным областного Следкома, трагедия произошла в ночь на 25 марта 2020 года. Двое жителей Даровского района, напившись, решили ограбить своих односельчан. Хозяева жилища, мужчина и его пожилая мать, крепко спали, сами будучи под градусом в ту ночь, когда к ним вломились, и потому не услышали никаких звуков.

55-летний хозяин дома уже не проснулся - грабители задушили его подушкой. После чего, обыскав дом, они украли набор ножей, телевизор, триммер и банковскую карту убитого. Сбегая с места преступления, один из мужчин поджег обои в доме. Огонь быстро распространился по помещению. В нем и погибла 78-летняя пенсионерка.

Награбленное имущество двое мужчин продали, деньги с карты убитого ими односельчанина тратили еще какое-то время. Две жизни стоили около 23 тысяч рублей - именно столько им удалось выручить. Ущерб от сгоревшего дома оценили еще в 460 тысяч рублей.

Узнать, что произошедшее не было несчастным случаем, помогла судмедэкспертиза, установившая, что хозяин дома умер от механической асфиксии. Приятелей разыскали, на них завели уголовное дело сразу по трем статьям: разбой, убийство и уничтожение чужого имущества. Суд вынес приговор: 14 и 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колониях строгого и особого режимов.