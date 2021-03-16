Организатор подпольного казино в Советске получил 200 часов обязательных работ

В 2020 году преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области за организацию азартных игр в городе Советске перед судом предстал 19-летний юноша. Об этом сообщили в СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 19-летний житель Советска организовал подпольное казино в помещении на улице Малькова, которое заранее арендовал. В последующем он оборудовал игральный зал с компьютерами, на которых было установлено специальное программное обеспечение. На протяжении года терминалы «трудились» на благо злоумышленника.

- В 2020 году преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в СК РФ по Кировской области. - Игровое оборудование было изъято.

Задержанный молодой человек свою вину в совершенном преступлении признал. В итоге суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.