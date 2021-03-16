Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заразились 98 человек

В тяжелом состоянии находятся 113 заболевших, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 98 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 152 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 311 (+2).

На стационарном лечении сейчас находятся 1896 жителей области, у 1581 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1469 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 316 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2719 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1099 исследований на COVID-19.