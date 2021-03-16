В Кировской области в 2021 году выделят 15 млн рублей на восстановление лесов

В 2021 году в Кировской области восстановят 38 тысяч га леса. Фото: Людмила Баркова.

Министерство лесного хозяйства Кировской области активно выполняет региональный проект «Сохранение лесов Кировской области». В 2021 год планируется восстановить 38 тысяч га леса. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что воспроизводством лесов займется областное государственное специализированное автономное учреждение «Лесоохрана». На проведение работ из федерального бюджета выделили 15 млн рублей.

Специалисты будут сочетать естественное и искусственное лесовосстановление.

Кроме того в текущем году для этих целей планируется приобрести специализированный трактор ТЛТ-100 стоимостью 4,476 млн рублей. Средства на его покупку уже выделены.

Добавим, что за 2021 год соотношение площади вырубленного и погибшего леса к вновь посаженному должно составить 100%. В прошлом году удалось достичь показателя в 115,8%.