На трассе «Вятка» Honda влетела в фуру

Авария произошла в Орловском районе на 377-ом км федеральной автодороги «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В лобовом столкновении с большегрузом в Орловском районе пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В понедельник утром, 15 марта, на 377-ом км федеральной автодороги «Вятка» произошла крупная автомобильная авария. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля Honda CR-V врезался во встречный грузовик MAN. От удара фуру выбросило на обочину.

- В результате происшествия водитель и 61-летний мужчина-пассажир автомобиля Honda получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.