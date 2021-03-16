Кировчанка выпала из окна городской поликлиники

Женщину госпитализировали в специализированное медучреждение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нововятске женщина выпала из окна поликлиники с четвертого этажа. Первая информация о случившемся появилась в городских СМИ. По данным портала «Нововятск.рф», очевидцы сообщили, что пострадавшая пришла на прием к одному из специалистов, но в какой-то момент оказалась под окнами больницы.

В областном УМВД подтвердили эту информацию, сообщив, что сейчас по факту происшествия проводится проверка. Все условия случившегося устанавливаются.

Пресс-служба Минздрава Кировской области добавила, что женщину госпитализировали в специализированное медучреждение. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, травм и ушибов нет.