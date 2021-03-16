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Происшествия16 марта 2021 11:29

Кировчанка выпала из окна городской поликлиники

Женщина осталась жива, ее госпитализировали
Ангелина Табрисова
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Женщину госпитализировали в специализированное медучреждение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нововятске женщина выпала из окна поликлиники с четвертого этажа. Первая информация о случившемся появилась в городских СМИ. По данным портала «Нововятск.рф», очевидцы сообщили, что пострадавшая пришла на прием к одному из специалистов, но в какой-то момент оказалась под окнами больницы.

В областном УМВД подтвердили эту информацию, сообщив, что сейчас по факту происшествия проводится проверка. Все условия случившегося устанавливаются.

Пресс-служба Минздрава Кировской области добавила, что женщину госпитализировали в специализированное медучреждение. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, травм и ушибов нет.

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