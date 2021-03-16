В Кирове на пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку

В результате ДТП 20-летняя девушка получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 15 марта, напротив дома №17 на улице Лепсе произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия 20-летняя девушка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.