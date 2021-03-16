Из Кирова вывезли почти 600 тысяч кубометров снега

Подрядные организации продолжают вывозить снег в ежедневном режиме. Фото: admkirov.ru

С начала зимнего сезона подрядчики вывезли из областного центра 560 тысяч 840 кубометров снега, сообщил руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов.

Подрядные организации продолжают вывозить снег ежедневно. Так, за минувшую неделю с городских улиц убрано 11 тысяч кубометров. Работы велись на улицах Милицейской, Пролетарской, Ленина, Гайдара, Возрождения, Макаренко, Горбачева, Олега Кошевого.

В настоящее время подрядные организации более активно ведут очистку грунтовых дорог. Кроме того, с таянием снега начнется и открытие труб ливневой канализации, промывка и отогрев дождевых колодцев.

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