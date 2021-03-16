Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 8:25

В Омутнинском районе женщина выбросила труп собаки на мусорку

Теперь ей предстоит заплатить штраф за свой поступок
Софья Михерская
КомментироватьОставить комментарий

Жительнице Омутнинского района придется заплатить штраф за нарушение ветеринарного законодательства.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омутнинском районе женщину оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства. У местной жительницы умерла собака, и та не придумала ничего лучше, чем выбросить тело своего питомца в мусорный бак.

Жалоба дошла до областного управления ветеринарии, а ведомство уже направило ее в региональный Россельхознадзор. На женщину завели дело об административном правонарушении. Теперь она должна заплатить штраф за свой поступок - четыре тысячи рублей.

Россельхознадзор напоминает, что умерших домашних питомцев запрещено хоронить в земле или вывозить на свалки, а также сбрасывать в мусорные контейнеры, овраги, поля и водоемы. В таких ситуациях необходимо обратиться в ближайшее ветеринарное учреждение, которое решит этот вопрос. В противном случае это чревато загрязнением окружающей среды, а также появлением и распространением различных инфекций.