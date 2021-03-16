В Омутнинском районе женщина выбросила труп собаки на мусорку

Жительнице Омутнинского района придется заплатить штраф за нарушение ветеринарного законодательства. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омутнинском районе женщину оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства. У местной жительницы умерла собака, и та не придумала ничего лучше, чем выбросить тело своего питомца в мусорный бак.

Жалоба дошла до областного управления ветеринарии, а ведомство уже направило ее в региональный Россельхознадзор. На женщину завели дело об административном правонарушении. Теперь она должна заплатить штраф за свой поступок - четыре тысячи рублей.

Россельхознадзор напоминает, что умерших домашних питомцев запрещено хоронить в земле или вывозить на свалки, а также сбрасывать в мусорные контейнеры, овраги, поля и водоемы. В таких ситуациях необходимо обратиться в ближайшее ветеринарное учреждение, которое решит этот вопрос. В противном случае это чревато загрязнением окружающей среды, а также появлением и распространением различных инфекций.