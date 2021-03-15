Главой Сосновки избран Максим Смирнов

Максим Васильевич Смирнов родился 1973 году. Фото: vpolyansky-rayon.ru

В понедельник, 12 марта, состоялось заседание Сосновской городской думы, на котором избрали главу города. На пост градоначальника претендовали четыре кандидата, которые ранее были одобрены конкурсной комиссией.

Большинством голосов на должность главы города избран Максим Васильевич Смирнов. Дата инаугурации будет определена в ближайшее время.

Известно, что с ноября 2019 года Максим Смирнов возглавлял Кулыжское сельское поселение.