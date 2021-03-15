Кировчан просят помочь найти мужчину, пропавшего в конце 2020 года

Если вам известно, где находится пропавший, сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове полиция разыскивает мужчину, без вести пропавшего в конце 2020 года. 46-летний Дмитрий Аверьянов ушел из дома 15 декабря, и с тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Дмитрию Анатольевичу на вид 45-50 лет, рост 190, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы и серые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темную вязаную шапку, светлую куртку с капюшоном, черные брюки и ботинки такого же цвета.

Полиция просит кировчан помочь в поисках пропавшего. Если вам что-либо известно об обстоятельствах его исчезновения или его местонахождении, сообщите об этом по номерам: (8332) 519-620, 519-447, 8-999-361-70-90, либо 02.