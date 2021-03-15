Кировчанин ограбил чужую квартиру на глазах у ребенка

Мужчина забрал предмет техники якобы в счет уплаты долга на глазах у девятилетнего мальчика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове мужчина вынес из чужой квартиры микроволновку на глазах у ребенка. Мальчику грабитель сказал, что забирает ее в счет оплаты долга. По сообщению областного УМВД, кировчанина уже задержали.

Инцидент произошел 9 марта в одном из домов в Октябрьском районе. В полицию позвонил мужчина, сообщив, что из его малосемейки неизвестный вынес микроволновую печь, пока хозяева были на работе. Дома оказался девятилетний мальчик, но грабитель не растерялся, заявив, что его родители должны ему денег, и в счет уплаты он заберет технику.

Полиция осмотрела квартиру, эксперты изъяли отпечатки следов пальцев вора. С помощью специализированной системы личность мужчины удалось установить - им оказался 45-летний ранее судимый кировчанин. И, как и следовало ожидать, потерпевшие оказались с ним даже не знакомы, не говоря уже о существовании некоего мифического долга.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж с незаконным проникновением в жилище. Сейчас его расследование продолжается. Кировчанину грозит до семи лет тюрьмы.