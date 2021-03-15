Великий пост: на исповедь можно прийти по средам, пятницам, субботам и воскресеньям

Великий пост в Спасском соборе начался с Чина прощения. Фото: spassobor.ru.

В Спасском соборе вечером 14 марта прошло богослужение, которое положило начало великому 40-дневному посту. Эта служба называется Чин прощения. Об этом рассказал священник Петр Машковцев.

По его мнению, первая служба является самой эмоционально тяжелой для всех прихожан. Потому что очень непросто просить прощения, держа на кого-то обиду. В этом помогает молитва. Главным предназначением великого поста является выявление плохих качеств своей души и их исправление.

- В дни поста исповедь и причастие совершаются только по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. По средам и пятницам исповедников обычно меньше, поэтому эти дни удобны, если учитывать сегодняшнюю ситуацию с вирусом, - сказал настоятель Спасского собора.

На сегодняшний день собор активно восстанавливается. Подробнее здесь.