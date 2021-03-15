Две семьи, пострадавшие в пожаре на Бородулина, переедут в квартиры маневренного фонда Кирова

Ремонт будет выполнен к концу текущего месяца. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Двум семьям, которые лишились жилья из-за пожара в четырехквартирном доме на Бородулина, выделят квартиры из маневренного фонда Кирова, сообщили в администрации города.

Жилье семьям предоставят в доме на улице Потребкооперации площадью 49 и 52 кв. метра соответственно. В настоящее время в помещениях идет косметический ремонт. Кроме того, подрядчик заменит всю сантехнику, отопительное, газовое и электрооборудование.

- Мы рассчитываем, что весь объем работ будет выполнен к концу текущего месяца, - сообщил руководитель Кировского жилищного управления Игорь Меркулов.

Известно, что в результате пожара без жилья остались четыре семьи, но только две из них обратились в теруправление с просьбой выделить им квартиры в маневренном фонде.

Напомним, что ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находилось 18 жильцов. Пять из них погибли, шестеро были госпитализированы. Сотрудники СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».