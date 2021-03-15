В Унинском районе отец почти год истязал свою несовершеннолетнюю дочь

В Унинском районе отец почти год истязал свою 11-летнюю дочь. Фото: sledcom.ru.

В Унинском районе Кировской области 51- летний мужчина с июня 2019 года по апрель 2020 года избивал свою 11-летнюю дочь. Мама потерпевшей 18 апреля прошлого года написала заявление о жестоких действиях своего мужа. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники СК оперативно выехали на место для проведения следственных мероприятий. Подозреваемый встретил представителей закона словесными оскорблениями, а после нанес одному из них несколько ударов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал частично. Следователям удалось собрать достаточное количество доказательств для передачи уголовного дела в суд. На настоящий момент расследование завершено.