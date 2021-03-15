В Кирове на улице Ленина столкнулись легковушка и «скорая помощь»

В результате аварии пострадали девушка-водитель и пассажирка легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове столкнулись карета «скорой помощи» и легковушка. В результате пострадали два человека. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло вечером 12 марта, в 19.42. ВАЗ-21140 столкнулся с автомобилем «скорой» на регулируемом перекрестке напротив дома №45 по улице Ленина. В результате удара никто из находившихся в УАЗике не пострадал. А вот 22-летней девушке за рулем легковушки и ее 37-летней пассажирке повезло меньше. Однако и они отделались, скорее, легким испугом- по данным ведомства, никому из них госпитализация не потребовалась.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять аварий, в которых получили травмы восемь человек. Погибших нет.