Фонари есть, но света нет: жители одной из улиц в Лянгасове несколько лет добиваются решения вопроса

Единственное спасение от темноты – свет из окон и ручные фонарики. Фото: onf.ru

В микрорайоне Лянгасово жители 30 домов по улице Плетеневой в течение нескольких лет живут без уличного освещения. Люди вынуждены по вечерам добираться до дома в кромешной тьме, сообщили в региональном ОНФ.

Казалось бы, ситуация начала меняться в лучшую сторону в сентябре 2020 года. Тогда случилось долгожданное событие - подрядчик установил на столбах фонари, но до сих пор их так и не подключили к сети . Сроки постоянно сдвигаются: сначала назвали ноябрь, а потом уже и январь 2021 года. А сейчас и вовсе сети уличного освещения передают от РЖД на баланс администрации города.

В настоявшее время активисты ОНФ направили обращения в мэрию с просьбой ускорить подключение района к электричеству.