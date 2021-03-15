В Кировской области уровень безработицы ниже, чем в целом по стране

Уровень безработицы в Кировской области вырос на 1,1%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уровень безработицы в Кировской области на январь 2021 года составил 5,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,1%. Такие цифры приводят эксперты «РИА Рейтинг», которые изучили уровень безработицы в российских регионах.

В среднем в 3-м квартале 2020 года, по данным исследования, в Кировской области области на поиск работы уходило 4,4 месяца, что ниже среднероссийского показателя на 1,7 месяцев.

По мнению аналитиков, на состояние рынка труда существенно оказал влияние кризис, вызванный пандемией коронавируса.

- Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий, - отмечают эксперты.

Уровень безработицы в целом по стране вырос и составил 5,9%, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Туве, а самые низкие в Ямало-Ненецком автономном округе, ХМАО и Санкт-Петербурге.