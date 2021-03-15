Прокуратура через суд обязала областной Минлесхоз устранить нарушения в работе

Нарушения нашли в границах трех лесничеств Кировской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировская прокуратура снова обратилась в суд с иском против областного Минлесхоза. В работе ведомства в который уже раз нашли нарушения. Выявили их в ходе очередной проверки.

Прокуратура обнаружила отсутствие принятия мер по лесоустройству в трех лесничествах области - Кирсинском, Орловском и Зуевском. Если вкратце - на эти участки, попросту говоря, наплевали, что чревато для людей ухудшением благоприятной окружающей среды и возникновением пожаров. Общая площадь «забытых» территорий превысила 400 тысяч га.

Кировский природоохранный прокурор направил в суд иск, чтобы обязать Минлесхоз устранить нарушения. Требования признали законными. Теперь надзорное ведомства будет контролировать работу министерства в плане исполнения судебного решения.