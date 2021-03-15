Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса скончались два человека

В тяжелом состоянии сейчас находятся 111 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 100 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 102 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 309 (+2).

На стационарном лечении сейчас находятся 1962 жителя области, у 1663 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1542 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 299 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 111 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2728 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1454 исследования на COVID-19.