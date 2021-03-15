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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 12:54

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса скончались два человека

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах остаются 1962 пациента
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии сейчас находятся 111 заболевших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 100 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 102 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 309 (+2).

На стационарном лечении сейчас находятся 1962 жителя области, у 1663 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1542 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 299 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 111 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2728 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1454 исследования на COVID-19.