В бассейне «Вересники» начали тренироваться воспитанники спортшколы

Большая чаша бассейна рассчитана на шесть дорожек по 25 метров. Фото: kirovreg.ru

С 15 марта в бассейне «Вересники» начинаются тренировки в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

По словам министра спорта и молодежной политики Анны Альминовой, в настоящее время бассейн готов принимать посетителей. Первые занятия пройдут для воспитанников спортивной школы.

В ближайшем будущем бассейн смогут посещать взрослые и дети. Для этого построены две чаши: большая (шесть дорожек по 25 метров) и малая (10х8 метров). Кроме того, в здании площадью более 2500 кв. метров обустроен зал «сухого» плавания, предназначенный для общей физической подготовки спортсменов.

Напомни, что сейчас в спортивном комплексе «Вересники» продолжает работать легкоатлетический манеж, а также открыта спортивная школа. На сегодняшний день ее посещают более 1000 детей в возрасте от 8 до 18 лет.