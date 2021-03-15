Кировчане с 19 марта смогут проверить свое здоровье в мобильном центре

Жители Кирова смогут бесплатно проверить свое здоровье в мобильном центре. Фото: kirovreg.ru.

В Кировской области пандемия коронавируса хоть и пошла на спад, тем не менее еще представляет большую угрозу для жизни и здоровья людей. Предотвратить осложнения, а также своевременно выявить различные патологии можно, если регулярно проходить диспансеризацию. Cейчас это можно сделать не только в поликлинике: в Кирове с 19 марта начнет работать мобильный центр здоровья. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что проверить свое здоровье в мобильном центре кировчане смогут 19 марта и 9 апреля в Кочуровском парке, 26 марта - на Театральной площади, 2 апреля - на площадке у областной филармонии. У горожан будет возможность бесплатно сдать анализ крови на сахар и холестерин, проверить состояние сердца и сосудов, а также провести другие жизненно важные обследования. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и средства индивидуальной защиты.

Напомним, что плановая диспансеризация людей старше 18 лет проходит раз в три года. Лица старше 40 лет подвергаются медицинскому обследованию ежегодно.