В Кирове задержали мужчину, взломавшего дверь в общественную баню

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в общественную баню. Об инциденте рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 16 часов: в бане в переулке Крайнем сработала охранно-пожарная сигнализация. Группу задержания встретила распахнутая дверь запасного выхода и четкий след чьей-то обуви на снегу, удаляющийся от здания. Остальное было делом техники, и в итоге в квартале от объекта росгвардейцы встретили мужчину, чьи отпечатки обуви совпали с оставленными у бани.

Желающим попариться оказался 59-летний кировчанин. При проверке документов выяснилось, что за плечами у мужчины уже есть судимость. Взломщика передали сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства и мотивы произошедшего.