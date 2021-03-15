В Кирове с 15 по 26 марта пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Кирове с 15 по 26 марта пройдет акция против оборота наркотиков. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирове с 15 по 26 марта каждый желающий может принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью». Данное мероприятие должно привлечь как можно больше людей к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Отметим, что в акции примут участие также администрация губернатора и правительства Кировской области, муниципальные образования региона и КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер». Его специалисты окажут квалифицированную помощь и проконсультируют наркозависимых граждан.

Сотрудники УМВД просят всех, кто что-либо знает о местах незаконного хранения или распространения наркотиков сообщить по телефонам: 02 (с мобильных телефонов: 102), (8332) 588-368, а также по телефону доверия: 589-777.

За консультацией врачей Наркологического диспансера можно обратиться по телефону «горячей линии»: (8332) 45-53-70.