В Кировской области в 2020 году субсидию на оплату ЖКХ получили 35 тысяч семей

Выплата предоставляется гражданам, у которых на «коммуналку» уходит более 22% от ежемесячного дохода. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2020 году в Кировской области субсидию на возмещение части платежей за жилое помещение и коммунальные услуги получили более 35 тысяч семей. Данная выплата предоставляется гражданам, у которых на «коммуналку» уходит более 22% от ежемесячного дохода.

По данным Кировстата, среднемесячный размер субсидии на семью в областном центре составил 1835 рублей, максимальные в Слободском - 2176 рублей, а минимальные в Немском районе - 555 рублей. Средний размер выплат по региону - 1690 рублей.

Кроме того, жителям области в 2020 году также предоставлялась социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Данный вид выплаты оказывается определенным категориям населения. И в отличие от субсидий носит постоянный характер, а также не зависит от уровня доходов семьи

- Выплаты за счет средств федерального бюджета получили 128,8 тысячи человек, которым на возмещение части платежей за жилищно-коммунальные услуги было направлено 1,01 млрд рублей, - сообщили в Кировстате. - За счет регионального бюджета выплаты получили 164,5 тыс. человек на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Наибольший среднемесячный размер социальной поддержки зарегистрирован в Кирово-Чепецком районе - 904 рубля, наименьший в Афанасьевском районе - 370 рублей, а в Кирове - 735 рублей.