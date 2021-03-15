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Происшествия15 марта 2021 11:11

Кировчанин сел на два с половиной года за изготовление и продажу наркотиков

Мужчина выращивал и продавал коноплю
Маргарита Акагиева
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Приговором стали два с половиной года колонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили мужчину за хранение и сбыт наркотиков. По сообщению областной прокуратуры, он изготавливал их самостоятельно.

Как выяснилось, 28-летний житель Верхнекамского района некогда купил в интернете семена наркотического растения, вознамерившись его вырастить, а также необходимое оборудование. Садоводческие навыки у него оказались на уровне: кировчанину удалось получить не менее 170 грамм средства. Часть он продал знакомому, часть оставил себе. Сбыть оставшееся он не успел - садовода-любителя забрала полиция.

Мужчине вменили продажу и хранение наркотиков в крупном размере. Суд вынес приговор: два с половиной года колонии.

Криминал