Кировчанин сел на два с половиной года за изготовление и продажу наркотиков

Приговором стали два с половиной года колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили мужчину за хранение и сбыт наркотиков. По сообщению областной прокуратуры, он изготавливал их самостоятельно.

Как выяснилось, 28-летний житель Верхнекамского района некогда купил в интернете семена наркотического растения, вознамерившись его вырастить, а также необходимое оборудование. Садоводческие навыки у него оказались на уровне: кировчанину удалось получить не менее 170 грамм средства. Часть он продал знакомому, часть оставил себе. Сбыть оставшееся он не успел - садовода-любителя забрала полиция.

Мужчине вменили продажу и хранение наркотиков в крупном размере. Суд вынес приговор: два с половиной года колонии.