Кировчанин оплатил штраф в 1,7 миллиона рублей, испугавшись тюрьмы

Кировчанин заплатил штраф в размере 1,7 млн рублей, чтобы остаться на свободе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове местного жителя оштрафовали на 1,7 млн рублей. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления по ст. 204 УК (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества). Об этом сообщили в УФССП России по Кировской области.

Выяснилось, что до конца срока погашения штрафа, мужчина внес лишь половину необходимой суммы. В связи с этим сотрудники ведомства напомнили ему о возможном изменении наказания. Согласно действующему законодательству, в случае непогашения оставшегося долга полностью, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Испугавшись более сурового наказания, должник оплатил вторую часть штрафа в размере 860 тысяч рублей и тем самым избежал тюремного заключения.