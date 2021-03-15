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Происшествия15 марта 2021 10:17

Пожар в Ганино унес жизнь 63-летнего мужчины

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание
Виктор КарповВиктор Карпов
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Огонь вспыхнул 13 марта в 06.32 в нежилом помещении.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пожаре в поселке Ганино погиб 63-летний мужчина. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По данным МЧС, огонь вспыхнул 13 марта в 06.32 в нежилом помещении, расположенном в переулке Северном. За считанные секунды пламя охватило постройку. Прибывшие на место спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело мужчины.

- По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрической проводке, - сообщили в СК по Кировской области.

В настоящее время следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 13 пожаров: один человек погиб, четыре травмировано.

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