За работой АО «Куприт» кировчане могут проследить в онлайн-режиме

На интерактивной карте отображается местоположение мусоровозов, номер машины и скорость движения. Фото: cuprit.ru

На сайте регионального оператора АО «Куприт» появился новый раздел «Движение ТС», который в режиме реального времени позволяет проконтролировать работу по вывозу ТКО. На интерактивной карте отображается местоположение мусоровозов, номер машины и скорость движения. Кроме того, горожане могут узнать информацию о пробках на дорогах.

Система разработана для контроля за транспортировкой отходов. Она реализуется с помощью программно-аппаратного комплекса «Управление отходами», а вся уборочная техника оснащена системой ГЛОНАСС, которая передает данные о местоположении мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.