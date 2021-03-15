Погода в Кирове с 15 по 19 марта: пасмурно, снежно, но тепло

Всю рабочую неделю будет идти мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всю рабочую неделю погода будет пасмурной, с перепадами температур от +2 до -7 градусов. Синоптики прогнозирует все пять дней небольшой снег.

В понедельник, 15 марта, утром ожидается минус 5 градусов, но днем потеплеет до нуля. Снег будет идти не сильный, но мокрый, а значит на дорогах и тротуарах - снежная каша. Южный ветер ожидается до 5 м/с, но возможны порывы и до 12 м/с.

Так, на вторник, 16 марта, синоптики прогнозируют такую же пасмурную погоду и небольшой снег с дождем. В течение всех суток - от 0 до +2 градусов. Ветер не изменится, а вот атмосферное давление немного повысится - с 750 до 754 мм рт. ст.

В среду, 17 марта, к вечеру немного похолодает. Столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов. Ветер немного стихнет: будет дуть со скоростью до 3 м/с. Атмосферное давление снова начнет падать.

В четверг, 18 марта, будет чуть холоднее, чем в предыдущие дни. Утром и вечером температура опустится до минус 7 - 8 градусов, днем же она должна подняться до -2. Все также будет идти слабый снег, но возможно и солнышко будет проглядывать. Ветер почти совсем стихнет.

В пятницу, 19 марта, погода не будет отличаться от предыдущего дня: пасмурно, небольшой снег, почти безветренно. Температура воздуха утром составит -6 градусов, днем же повысится до нуля. Атмосферное давление продолжит снижаться.