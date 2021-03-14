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Общество14 марта 2021 16:24

Автомобиль Chevrolet Niva стал самой востребованной иномаркой на вторичном рынке Кирова

Среди отечественных легковушек самой популярной оказалась LADA Priora
Виктор КарповВиктор Карпов
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Средняя цена Chevrolet Niva выросла по сравнению с концом прошлого года на 3,1%.

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Кирове по итогам января-февраля 2021 года самой популярной иномаркой на вторичном рынке стал Chevrolet Niva, а среди отечественных легковушек самой востребованной оказалась LADA Priora. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами «Авито Авто».

По данным сервиса, лидерскую позицию продолжает сохранять Chevrolet Niva, которая за два месяца в среднем прибавила в цене на 3,1%. Следом за ней расположился автомобиль Renault Logan, потерявший в цене на вторичном рынке 10,7%, на третьем - Ford Focus, прибавивший 3,9%.

Первую строчку в топе самых востребованных отечественных автомобилей с пробегом занимает LADA Priora, вторую - ВАЗ 2114 Samara, а третью - LADA Kalina

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