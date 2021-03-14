«Гордормостстрой» приступил к строительству двух улиц в Кирове

В настоящее время АО «Гордормостстрой» обустраивает дождеприемные колодцы. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчик приступил к строительству улиц Зеленина и Восьмого марта в микрорайоне Долгушино, сообщили в администрации города.

В настоящее время АО «Гордормостстрой» обустраивает дождеприемные колодцы для дальнейшей прокладки ливневой канализации. Общая протяженность дороги по улице Зеленина составит 563,6 метра, а по улице Восьмого марта - 212,7 метра. На участках также предусмотрено обустройство тротуаров, газонов и освещения.

- В текущем сезоне акцент будет сделан на капитальное строительство улиц, - подчеркнул глава администрации Дмитрий Осипов. - Сегодня мы приступили к строительству улиц Зеленина и Восьмого марта, а в ближайшее время начнутся работы на улице Сурикова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировская область дополнительно получит 680 миллионов рублей на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробнее здесь.