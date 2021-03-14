Кировстат подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице

По «индексу блина» Кировская область находится на седьмом месте среди субъектов Приволжского федерального округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блины - это главное блюдо масленичной недели, которая в 2021 году проходит с 8 по 14 марта. Разумеется, что у каждого жителя региона имеется свой фирменный рецепт, но набор продуктов для приготовления всегда остается неизменным. Только цены на них ежегодно меняются из-за инфляции. Во сколько обойдутся в 2021 году блинчики, посчитали в Кировстате.

Приготовление стопки традиционных блинов на Масленицу обойдется кировчанам в 74 рубля 67 копеек. Для расчета стоимости эксперты использовали следующие ингредиенты:

Стоимость набора для приготовления блинов. Фото: kirovstat.gks.ru

По «индексу блина» Кировская область находится на седьмом месте среди субъектов Приволжского федерального округа. Самыми дорогими блины оказались в Самарской области - 81 рубль 46 копеек, а вот самым дешевыми в Татарстане - 69 рублей 11 копеек.

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