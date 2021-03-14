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Общество14 марта 2021 11:00

В Кирове мужчина напал на продавщицу

Инцидент произошел в магазине на улице 60 лет ВЛКСМ
Виктор КарповВиктор Карпов
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Сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве и порче имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях в полицию поступил звонок от сотрудника торговой точки на улице 60 лет ВЛКСМ. Звонивший сообщил, что к ним в магазин пришел буйный посетитель, который хамил и кричал, а в ответ на замечания толкнул продавщицу. Выходя из торгового зала, хулиган пнул дверь и сломал ее. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели усмирить и задержать дебошира.

- 39-летний хулиган передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.